Vince çıkarak intihara kalkışan şahsı itfaiye vazgeçirdi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kule vince çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu intihardan vazgeçirildi. Olay sonrası şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan şantiyedeki vince çıkan K.A. isimli erkek şahıs, intihar edeceğini söyledi. Durum üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri şahsı konuşarak ikna ettiler. Çıktığı vinçten indirilen K.A., kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY
