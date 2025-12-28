Haberler

Vince çıkarak intihara kalkışan şahsı itfaiye vazgeçirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kule vince çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu intihardan vazgeçirildi. Olay sonrası şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'da kule vince çıkarak intihara kalkışan şahıs, itfaiye ekiplerinin ikna çalışmalarıyla intihardan vazgeçirildi.

Olay, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan şantiyedeki vince çıkan K.A. isimli erkek şahıs, intihar edeceğini söyledi. Durum üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri şahsı konuşarak ikna ettiler. Çıktığı vinçten indirilen K.A., kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

