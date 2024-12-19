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Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Yangın: 4 Konteyner Kullanılmaz Hale Geldi

Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Yangın: 4 Konteyner Kullanılmaz Hale Geldi
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Hatay'ın Defne ilçesinde bir inşaat alanında, işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu. Yangında 4 konteyner kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Hatay'da inşaatta çalışan şantiye personelinin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu. Yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde emniyet binası inşaatının bulunduğu alanda yaşandı. Şantiyede çalışan işçilerin personelin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan ve yaralanmanın olmadığı yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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