Hatay'da İnşaat İşçileri ile Vatandaşlar Arasında Kavga: 4 Tutuklama

Hatay'da İnşaat İşçileri ile Vatandaşlar Arasında Kavga: 4 Tutuklama
Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşaat işçileri ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada yaralanan bir şahıs olayı sonrası 4 kişi tutuklandı.

Hatay'da inşaat işçileri ile vatandaşlar arasında çıkan kavgaya karışan 4 şahıs mahkemece tutuklandı.

Samandağ ilçesi Hz. Hızır Parkı sahil alanında 8 Ağustos tarihinde özel firmaya bağlı inşaat işçileri ile vatandaşlar arasında yaşanan olayda 1 şahıs yaralanmıştı. S.Ş.'nin yaralanması ve devamındaki olaylarla ilgili olarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs-Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret suçundan Hatay Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 5 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Adli makamlara sevk edilen 5 şahıstan Y.G. serbest bırakılırken, diğer şahıslar M.E., K.Ö., H.S. ile M.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - HATAY

