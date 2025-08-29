Hatay'da İnşaat Halindeki Binada Yangın

Hatay'da inşaat halindeki binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlarda yaşandı. İnşaat halindeki binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden işçiler yangına müdahale etti. Yangın, işçilerin ve su tankerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. - HATAY