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Hatay'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 9 Kişi Yaralandı

Hatay'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 9 Kişi Yaralandı
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Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde yaşandı. A.D.'nin idaresindeki 33 AGV 311 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 46 DC 285 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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