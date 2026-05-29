Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı o anlar kamerada

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza; Hassa ilçesi kent merkezinde bulunan kavşakta yaşandı. Seyir halinde olan D.A. idaresindeki 46 FY 579 plakalı otomobil, karşıdan gelen M.D. yönetimindeki 27 AOK 843 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisindeki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı