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Hatay'da Hurdacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı

Hatay'da Hurdacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Hurdacılar Sitesi'nin içerisinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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