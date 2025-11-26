Hatay'da Hırsızlık ve Tehdit Şüphelisi İki Kişi Tutuklandı
İskenderun'da gözaltına alınan, hırsızlık ve mala zarar verme tehdidi suçlamasıyla karşı karşıya kalan iki şahıs tutuklandı. Emniyet güçleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık ve mala zarar verme tehdit şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun Muradiye Mahallesinde meydana gelen iş yerinden kurumdan hırsızlık olayının şüphelisi D.Ç. ile Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, mala zarar verme tehdit olayının şüphelisi Y.Ö. adlı 2 şahıs yakalandı
Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
