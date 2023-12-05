Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay'da hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından aranan 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'da hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından aranan 3 şüpheli tutuklandı

5 Aralık 2023 14:40 Son Güncelleme: 14:41 Abone Ol

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan A.E.A. ile çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan H.D. ve İskenderun Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi G.Ç. yakalandı. Emniyete götürülen 3 şüpheli şahıs da işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.