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Hatay'da hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından aranan 3 şüpheli tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan A.E.A. ile çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan H.D. ve İskenderun Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi G.Ç. yakalandı. Emniyete götürülen 3 şüpheli şahıs da işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hatay'da hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından aranan 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan A.E.A. ile çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan H.D. ve İskenderun Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi G.Ç. yakalandı.

Emniyete götürülen 3 şüpheli şahıs da işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Dörtyol Hatay Güvenlik Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

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