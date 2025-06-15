Hatay'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Hatay'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet ve işyerinden hırsızlık olaylarının şüphelisi M.H. yakalanarak tutuklandı. Emniyet güçleri, olayla ilgili yoğun bir soruşturma yürüttü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen motosiklet ve işyerinden hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak yakalanan şahıs tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesinde meydana gelen işyerinden hırsızlık ve Yeşil Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yaptığı çalışmada M.H. adlı şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H. adlı şahıs mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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