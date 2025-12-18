Erzin'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde hırsızlık suçu nedeniyle hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada mala zarar verme suçundan 2 ay bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 10 ay aranması bulunan G.K. Erzin'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY