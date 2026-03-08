Haberler

İskenderun'da kalorifer peteği hırsızları yakayı ele verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden kalorifer peteklerinin çalınmasına ilişkin yapılan operasyonda, şüphelilerden S.S. tutuklandı. Çalınan 15 adet petek hurdacıda bulundu.

Hatay'da bir evden kalorifer peteklerinin çalınması olayıyla ilgili yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olayın şüphelilerinin M.K. ve S.S. olduğu belirlendi. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden M.K. serbest bırakıldı. Şüphelilerden S.S. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan çalınan 15 adet kalorifer peteği bir hurdacıda ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
