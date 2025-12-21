Hatay'da yaylada heyelan

Hatay'da bir yaylada heyelan meydana geldi. Yapılan kontrollerde heyelandan etkilenen olmadığı tespit edildi.

Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi Geçilmez Kanyonu bölgesinde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarda herhangi bir vatandaşın heyelandan zarar görmediği tespit edildi. Bölgeye güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek toprak kaymasına yönelik önlem alındı. - HATAY