Hatay'da heyelan

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Kuzuculu Mahallesi'nde meydana gelen heyelanın ardından yapılan kontrollerde, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından herhangi bir vatandaşın etkilenmediği tespit edildi. Bölgeye güvenlik önlemleri alındı.

Hatay'da bir yaylada heyelan meydana geldi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı kontrollerde, heyelandan etkilenen olmadığı tespit edildi.

Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi Geçilmez Kanyonu bölgesinde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarda herhangi bir vatandaşın heyelandan zarar görmediği tespit edildi. Bölgeye güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek toprak kaymasına yönelik önlem alındı. - HATAY

