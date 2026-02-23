Haberler

Hatay'da Çöken Bina için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Hatay'da Çöken Bina için Arama Çalışmaları Başlatıldı
Güncelleme:
Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören bina, yıkım çalışmaları esnasında çöktü.

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören bina, yıkım çalışmaları esnasında çöktü. Enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışma başlatıldı.

Asrın felaketinde büyük hasar alan Hatay'da mahkeme süreci devam eden binaların yıkımları sürüyor. İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde yıkımı gerçekleştirilen hasarlı bina çöktü. Çökme sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında canlı olup olmadığını belirlemek için dinleme ve tarama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
