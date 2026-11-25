Hatay'da hareket halindeki otobüste şoföre saldıran yolcu ifadesinin ardından serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde 117 numaralı özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir yolcu, inmek istediği yerde kendisini indirmediği için şoföre hareket halindeyken saldırdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede ifade veren yolcu, serbest kaldı.
Hatay'da şehir içi özel halk otobüsünde inmek istediği yerde kendisini indirmedi diye şoföre hareket halindeyken saldıran yolcu, ifadesinin ardından adliyeden serbest kaldı.
Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesi'nde yaşanan olayda; 117 numaralı özel halk otobüsünde yolculuk yapan şahıs, kendisini istediği yerde indirmeyen şoföre sinirlenerek saldırmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada olayın şüphelisi Z.T. olduğu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede ifade veren şahıs, serbest kaldı.