Antakya'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, kasten yaralama ve ölüme neden olma suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Z.A. yakalandı ve tutuklandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde; kasten yaralama ve ölüme neden olma suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
