Hatay'da Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hatay'da Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Dörtyol ilçesinde, 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde B.Ç. isimli şahıs hakkında yapılan sorgulamada, şahsın 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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