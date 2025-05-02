Hatay'da Hapis Cezası ile Aranan İki Kişi Yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde, hapis cezası ile aranan H.Ü. ve E.C.S. yakalanarak tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Dörtyol ilçesinde silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.Ü., İskenderun ilçesinde rüşvet verme suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.C.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa