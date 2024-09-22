Hatay'da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Hatay'da hafriyat kamyonu dehşet saçtı: 7 aracı biçti, 4 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'da kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kum yüklü Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, trafikteki seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk belirlemelere göre araçlardan çıkarılan 4 yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.