Hatay'da Hafriyat Kamyonu 7 Araca Çarptı, 4 Yaralı

Hatay'da kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kum yüklü Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - HATAY