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Anne kedi yavruları kurtarılana kadar ekiplerin başında bekledi

Anne kedi yavruları kurtarılana kadar ekiplerin başında bekledi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat yığını altında boru içinde sıkışan yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne kedinin kurtarma anında ekipleri beklediği anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da hafriyat yığını altında boru içerisinde sıkışan yavru kediler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yavru kediler kurtarıldığı esnada anne kedinin ekiplerin başında beklediği anlar kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi'nde yavru kediler, hafriyat yığını altında boruya sıkıştı. Kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kedileri sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarma çalışması esnasında anne kedinin ekiplerin başında beklediği anlar ise kameraya yansıdı. Kurtarılan yavru kediler, anne kediye teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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