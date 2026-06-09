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İskenderun'da günübirlik evlere fuhuş operasyonu

İskenderun'da günübirlik evlere fuhuş operasyonu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik kiralanan bir evde fuhuş yaptığı tespit edilen iki kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Hatay'da günübirlik evde fuhuş yapan iki kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İskenderun ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla emniyet ekipleri, 7 haziranda günübirlik kiralanan yerlerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde fuhuş ile mücadele kapsamında İskenderun Meydan mahallesinde yapılan kontrollerde; C.G. ve A.C. isimli şahısların fuhuş yaptığı tespit edildi. Şahıslar hakkında ilçe emniyet müdürlüğündeki gerekli idari işlemleri yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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