Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan İki Organizatör Tutuklandı
Hatay'da polis ekipleri, yeni yöntemler geliştirerek göçmenleri yasa dışı yollarla kaçıran iki organizatörü tutukladı. Durdurulan otomobillerde geçerli oturum izni bulunmayan göçmenler yakalandı.
Hatay'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yeni yöntem geliştirerek göçmenleri tek tek kaçıran 2 organizatör mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmada; 27 Kasım 2025 tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan iki otomobil içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 2 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla kaçıran organizatörlerin yakalanmamak için 'VIP hizmet' veren 2 organizatör mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan göçmenler ise işlemlerinin ardından il göç idaresine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa