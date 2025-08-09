Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Hatay'da göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 1 ay cezası olan M.A., Arsuz ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Hatay'da göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Arsuz ilçesinde yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A., Arsuz'da yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa