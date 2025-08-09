Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 1 ay cezası olan M.A., Arsuz ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'da göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Arsuz ilçesinde yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A., Arsuz'da yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı

Transfer tahtaları açıldı, 1 saatte tam 8 transfer açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melih Gökçek: ABB'ye uygulanan ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli

Gökçek'ten bakanlığa çağrı: Ceza Mahsur Yavaş'ın şahsına kesilmeli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.