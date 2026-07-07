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İnsan kaçakçısı 4 organizatör tutuklandı

İnsan kaçakçısı 4 organizatör tutuklandı
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Hatay'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 kaçak göçmen yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı. İnsan taciri 2 araç sürücüsüne 205 bin TL para cezası uygulandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 kaçak göçmen yakalanırken 4 organizatör mahkemece tutuklandı. İnsan taciri 2 araç sürücüsüne 205 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar neticesinde; 1 Temmuz tarihinde Kumlu-Akkuyu mevkiinde yapılan takip sonucunda durdurulan 2 araç içerisinde yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili olarak toplam 6 organizatör gözaltına alındı. Sevk edildikleri adli makamlarca 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 205 bin TL idari para cezası uygulandı, söz konusu araçlar trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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