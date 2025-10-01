Haberler

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Davası: Sürücü Tutuklandı

Hatay'da 12 yabancı uyruklu kaçak göçmeni taşıyan sürücü, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Olayda 27 bin TL’ye el konuldu.

Hatay'da 12 yabancı uyruklu şahsı 27 bin TL karşılığında aracında taşıyan göçmen kaçakçısı, mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde; 28 Eylül günü tespit edilen minibüs, Belen ilçesinde otoban girişinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi. Araç şoförünün üzerinden çıkan 27 bin TL paraya suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilerek el konuldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
