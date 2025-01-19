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Hatay'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 18 Tutuklama

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Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi tutuklandı, 59 göçmen yakalanarak sınır dışı edildi. Operasyon, Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapıldı.

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 şahıs tutuklandı, 59 göçmen yakalandı

HATAY - Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan 18 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Ekiplerin çalışmalarında geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 59 göçmen şahıs yakalanarak sınır dışı edildi.

Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Hatay il Emniyet Müdürlüğü görevlilerince üç ay süren teknik ve fiziki takip ve çalışmaları neticesinde Göçmen Kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 29 şüpheli şahıs yapılan eşzamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan operasyonlar neticesinde ülkede geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 59 göçmen şahıs yakalanarak gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 18 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - 3.Sayfa
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