Hatay'da Fuhuşla Mücadele Operasyonları

Hatay'da "fuhuşla mücadele" kapsamında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı değerlendirilen 1günü birlik kiralanan 12 apart emniyet müdürlüğü asayiş ekiplerince yapılan şok baskınlarla denetlendi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan kontrol ve denetimlerde; 2 yabancı uyruklu kadın şahsın fuhuş yaptığı, 3 yabancı uyruklu şahsın vize ihlalinde bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs ise fuhuşa aracılık etmek sucukçudan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan 9 şahsa 23 bin 804 TL para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu kadın şahıs yapılan adli ve idari işlemler sonrası deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY