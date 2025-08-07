Hatay'da Fuhuş ve Askeri Ceza Suçluları Yakalandı

Hatay'da Fuhuş ve Askeri Ceza Suçluları Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs, farklı suçlardan yakalanarak tutuklandı. L.Ç. fuhuşa teşvik suçundan, B.A. ise askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ceza almıştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ç. ile Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
