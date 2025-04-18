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Hatay'da Freni Patlayan Araç Feci Kazaya Neden Oldu

Hatay'da Freni Patlayan Araç Feci Kazaya Neden Oldu
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İskenderun'da fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan arazöz, bir otomobile çarpıp üst geçit duvarına çarparak hurdaya döndü. Kazada arazözün sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki yolcu ağır yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan arazöz önce otomobile sonra da üst geçit duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Deniz Alayı mevkiinde yaşandı. Haci A. idaresindeki 31 ATE 760 plakalı arazöz, ilk belirlemelere göre yaşanan fren arızası sonrası duramayarak Yusuf K. idaresindeki 31 ALC 899 plakalı otomobile ardından da üst geçit duvarına çarptı. Hurdaya dönen arazözde sürücü Haci A. olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki Hüseyin K. ağır yaralandı. Kaza anı ise çevredeki iş yeri yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazöz, otomobile çarptıktan sonra duvara çarparak hurdaya döndüğü görüldü. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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