Hatay'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Kaldırıma Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir otomobil fren yerine gaza basılması sonucu kaldırıma çıkarak bir iş yerine metres kala durdu. Neyse ki kazada yaralanan olmadı ancak kaldırımda bulunan ağaçlar ve dubalar zarar gördü.
Hatay'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırıma çıktı, bir iş yerine metreler kala durdu.
Olay, İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen 33 ANZ 514 plakalı otomobil, kadın sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken kaldırımda bulunan ağaç ve dubalar zarar gördü. Maddi hasarın aracın oluştuğu aracın iş yerlerine metreler kala durması muhtemel faciayı önledi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa