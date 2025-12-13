Haberler

Hatay'da FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan iki FETÖ/PDY üyesi yakalandı ve tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyon yaptı. Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.N.Ç. ve B.T adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Haberler.com
