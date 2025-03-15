Hatay'da Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da bir fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Payas ilçesi Karşı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. İhbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yaralana ve can kaybının yaşanmadığı yangında gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. - HATAY