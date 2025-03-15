Hatay'da Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Payas ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Hatay'da bir fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Payas ilçesi Karşı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. İhbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yaralana ve can kaybının yaşanmadığı yangında gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa