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Hatay'da fabrika yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

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Hatay'ın Payas ilçesinde bir fabrikada meydana gelen yangında dumandan etkilenen 6 kişi tedavi edildi. Yangın, demir üretimi yapan fabrikada çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 5 fabrika çalışanı ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Hatay'ın Payas ilçesinde trafo patlaması sonucu fabrikada meydana gelen yangında dumandan etkilenen 6 kişi tedavi edildi.

Yangın, Payas ilçesine bağlı Karşı Mahallesi'ndeki Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Demir üretimi yapan fabrikada trafoda çıkan yangını fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri tedbir amaçlı olarak bölgedeki fabrikaların elektriklerini kapattı. Yangında dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı ve 1 itfaiye eri tedavi edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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