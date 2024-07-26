Hatay'da evde çıkan yangın sonrası maddi hasar oluştu

Hatay'da evde çıkan yangın sonrası yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

İskenderun İlçesi Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri tüm eve yayılmadan söndürdü. Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu. - HATAY