Hatay'da Elektrik Panosu Yangını: 6 Kişi Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen kişiler sağlık ekiplerine teslim edildi. Elektrik panosu kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da bir binanın elektrik panosu yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın elektrik panosunda yaşandı. Alevlere teslim olan panodan çıkan dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Binayı sıçramadan söndürülen yangında pano kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY