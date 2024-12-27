Hatay'da Elektrik Panosu Yangını: 6 Kişi Kurtarıldı

Hatay'da bir binanın elektrik panosu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın elektrik panosunda yaşandı. Alevlere teslim olan panodan çıkan dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Binayı sıçramadan söndürülen yangında pano kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY