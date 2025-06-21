Hatay'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Zeytinliğe Uçtu
Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil elektrik direğine çarparak zeytinliğe uçtu. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Hatay'da elektrik direğine çarparak zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak zeytinliğe uçtu. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa