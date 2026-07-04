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Elektrik direğinde akıma kapılan işçi yaralandı

Elektrik direğinde akıma kapılan işçi yaralandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir şantiyede elektrik direğine çıkan işçi akıma kapılarak yaralandı. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay; Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'nde yapımı devam eden köy evleri şantiyesinde yaşandı. Elektrik direğine çıkan işçi akıma kapılarak yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşayan işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle direkten indirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali İbrahim Acar'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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