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Hatay'da Ehliyet Sınavında Kopya Skandalı: Ele Geçirilenler Şaşırttı

Hatay'da Ehliyet Sınavında Kopya Skandalı: Ele Geçirilenler Şaşırttı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ehliyet sınavında kopya çektikleri tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, özel düzenekler ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'da ehliyet sınavında kopya çektikleri tespit edilen şahısların üst ve araç aramasında özel bölmeli iç çamaşırı ve ayakkabı sistemi başta olmak üzere çeşitli materyaller ele geçirildi.

İskenderun ilçesinde 19 Ocak günü ehliyet sınavında kopya çekildiği ihbarı üzerine konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince; kopya çeken şahıs kısa sürede yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucu çevrede şüpheli hareketler sergileyen bir araç fark edildi ve araç kontrol edildi. Araç kontrol edildiğinde kopya düzeneğinde kullanılan dijital materyaller başta olmak üzere; 35 bin TL para, 3 adet kulak içi kulaklık ve pilleri, 1 gömleğe iliştirilecek seviyede kameralı cihaz, 1 wifi cihazı, 1 sim takılabilen bluetooth cihazı, 1 cımbız, 5 ayrı sürücü ve sınav giriş belgesi, 3 sürücü kursu makbuzu, 1 adet bayan, 2 adet erkek içerisine özel bölme yapılmış düzenekli ayakkabı ve 2 adet özel bölmeli iç çamaşırı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sınava giren M.Ç. ile sınava girenlere para karşılığı yardım eden C.S. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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