Hatay'da Durdurulan Araçta 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada farklı yerlere saklanmış 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 21 Mayıs günü Erzin ilçesi girişinde durdurulan araçta arama yapıldı. Polis ekiplerinin detaylı aramasında aracın çeşitli yerlerine saklanmış; 10 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ş.Y. ile M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Aracın motor kısmına saklanan silahların yer aldığı bölümse dikkat çekti. - HATAY