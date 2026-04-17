Dronlu denetimde kırmızı ışıkta geçtiği için ceza yiyen sürücü: 'Keşke bilerek geçseydim de en azından vicdanım rahat olsaydı'

Hatay'da dronlu trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere toplam 70 bin TL cezai işlem uygulandı. Trafik cezası uygulanan bir sürücü, yediği ceza miktarı olan 5 bin TL'nin yüksek olduğunu savunarak, "Kırmızı ışıkta geçtiğim gerekçesiyle bu cezayı almışım, keşke bilerek geçseydim de en azından vicdanım rahat olsaydı" dedi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte dron destekli trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanımı, emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan ve eksikliği tespit edilen araç sürücülerine toplam 70 bin TL idari para cezası uygulandı.

"Yediğim ceza miktarı tam 5 bin Türk lirası, keşke bilerek geçseydim de en azından vicdanım rahat olsaydı"

Cezaların yüksek olduğunu savunan sürücü İsmail İkizar, "Denetim hakkındaki düşüncem, yapılması gereken yerinde bir denetimdi. Ancak cezaların bu kadar ağır olacağını bilmiyordum. İnsanlara baktığınız zaman, bu durum psikolojik bir çöküşe neden oluyor. Bu cezayı nasıl ödeyeceğim diye düşünmekten, arabayı kullandığınız anı bile sorgulamaya başlıyorsunuz. Yediğim ceza miktarı tam 5 bin Türk lirası. Ne kazandık ki ne ödüyoruz. Kırmızı ışıkta geçtiğim gerekçesiyle bu cezayı almışım, keşke bilerek geçseydim de en azından vicdanım rahat olsaydı" dedi.

"Cezanın maddi miktarından ziyade, ehliyet puanımın düşmesi zoruma gitti"

Cezanın maddi miktarından ziyade ehliyet puanının düştüğüne üzülen diğer sürücü Ramazan Güzel ise, "Kamera kayıtları olmadığı için durduk yere, sadece marketin önünden geçtiğim sırada ceza yedim. Cezanın maddi miktarından ziyade, ehliyet puanımın düşmesi zoruma gitti. Bu durumda bir adalet olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı