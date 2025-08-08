Hatay'da Dronlu Trafik Denetimi: Cezalar Kesildi

Güncelleme:
Hatay'da yapılan dron destekli trafik denetimleri sırasında kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı. Denetimlerden memnun kalan sürücüler, kural ihlali nedeniyle ceza aldıklarını kabul etti.

Hatay'da dronlu trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik cezası uygulanan sürücüler, ekiplerin denetimlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte dron destekli trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanımı, emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan ve eksikliği tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Kural ihlali yapıp ceza uygulanan sürücü Ahmet Kahraman Önal, yapılan dron denetiminden memnun kaldıklarını söyledi.

"Yediğim cezaya itiraz etmiyorum ve demek ki kırmızı ışıkta geçerken yakalanmışım"

Dronla yapılan denetimde bin 600 TL trafik cezası uygulanan sürücü Ahmet Kahraman, "Denetim çok güzeldi, ben memnunum. Yediğim cezaya itiraz etmiyorum ve demek ki kırmızı ışıkta geçerken yakalanmışım. Bu yüzden de bana cezayı yazmışlar. Allah devletimizden razı olsun. Erken ödersem kırmızı ışık ihlalinden bin 600 TL ceza ödemiş olacağım " ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
