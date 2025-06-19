Hatay'da Dolandırıcılık ve Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'da Dolandırıcılık ve Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ve Defne ilçelerinde dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından aranan 3 kişi, emniyetin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Şahısların toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.H., 4 yıl 3 ay ceza ile aranan L.A. ve 5 yıl 10 ay ceza ile aranan H.Y. adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Arsuz ve Defne ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan dolandırıcılık, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar da; bilişim banka ve kredi kurumlarını kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan M.H., kendisini banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından 4 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan L.A., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan H.Y. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru

Suyun altında 29 dakika nefesini tutarak adını Guinness'e yazdırdı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir

İsrail kaç gün daha dayanabilir? ABD basınından olay iddia
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

Bakanlık o görüntüler üzerine harekete geçti! Dudak uçuklatan ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.