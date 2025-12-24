Hatay'da başkasına ait banka kartıyla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, başkasına ait banka kartları ile dolandırıcılık yapmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.O. adlı şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada başkasına ait banka kartları ile dolandırıcılık suçundan hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.O. adlı şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa