Haberler

Hatay'da başkasına ait banka kartıyla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Hatay'da başkasına ait banka kartıyla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde, başkasına ait banka kartları ile dolandırıcılık yapmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.O. adlı şahıs yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada başkasına ait banka kartları ile dolandırıcılık suçundan hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.O. adlı şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor