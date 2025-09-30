Haberler

Hatay'da Dinamit Patlatma Anında Kule Vinç Devrildi

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yürütülen temel açma işlemlerinde dinamitle patlatma gerçekleştirildi. Patlatma esnasında bölgede bulunan bir kule vinç sallanmaya başlayarak binanın üzerine devrildi. Vincin binanın üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı. Vincin zarar gördüğü kazada, patlatma esnasında bölgenin boşaltılmasından dolayı yaralanan olmadığı öğrenildi. - HATAY

