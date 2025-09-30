Hatay'da Dinamit Patlatma Anında Kule Vinç Devrildi

Hatay'da temel açma çalışmaları sırasında patlatılan dinamit kule vinci sarsarak yıktı, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yürütülen temel açma işlemlerinde dinamitle patlatma gerçekleştirildi. Patlatma esnasında bölgede bulunan bir kule vinç sallanmaya başlayarak binanın üzerine devrildi. Vincin binanın üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı. Vincin zarar gördüğü kazada, patlatma esnasında bölgenin boşaltılmasından dolayı yaralanan olmadığı öğrenildi. - HATAY