Kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Güncelleme:
Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Özsoğuksu Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. 31 ASP 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
