Altınözü'nde konteyner ve çadır yandı

Hatay'da çıkan yangında depremzede ailenin yaşadığı konteyner ve depo olarak kullanılan çadır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde yaşandı. Depremzede ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, depo olarak kullanılan çadıra da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle civardaki meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında konteyner ve çadır yandı. - HATAY