Altınözü'nde konteyner ve çadır yandı

Altınözü'nde konteyner ve çadır yandı
Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, depo olarak kullanılan çadıra da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Hatay'da çıkan yangında depremzede ailenin yaşadığı konteyner ve depo olarak kullanılan çadır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde yaşandı. Depremzede ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, depo olarak kullanılan çadıra da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle civardaki meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında konteyner ve çadır yandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
