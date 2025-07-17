Hatay'da Denizde Kaybolan 79 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Hatay'da Denizde Kaybolan 79 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 79 yaşındaki Mehmet Çete, bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Çete'nin cansız bedenini kayalıklardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hatay'da denize giren 79 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni, kayalıklara savruldu.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik Sahilinde, 79 yaşındaki Mehmet Çete, serinlemek için denize girdi. Denize giren 79 yaşındaki Çete, bir süre yüzerken gözden kayboldu. Saatlerce haber alınamayan Çete'nin cansız bedeni kayalıklara savruldu. Çete'nin cansız bedenini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, 79 yaşındaki Çete'nin cansız bedenini kayalıklardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri Çete'nin cansız bedenini adli tıp morguna kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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