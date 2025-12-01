Haberler

Hatay'da Demir Yüklü Tırın Dorsesi İkiye Ayrıldı

Hatay'ın Payas-Dörtyol karayolunda seyir halindeki bir tırın dorsesi ortadan ikiye ayrıldı. Dorseden düşen demir rulolar yola saçılırken, dorsenin arka kısmı şaha kalktı. Olay sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Hatay'da demir yüklü tırın dorsesi, seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı. Dorseden düşen saçlar çevreye zarar vermezken, dorsenin arka kısmı şaha kalktı.

Olay, Payas- Dörtyol arasındaki D-81 karayolunda yaşandı. S.S. idaresindeki 33 NIV 37 plakalı demir rulo yüklü tırın dorsesi, seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı. Dorseden düşen rulolar yola saçılırken, dorsenin arka kısmı şaha kalktı. İlginç görüntünün ortaya çıktığı kazada polis ekipleri bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından araç ve demir rulolar yoldan kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
